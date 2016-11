Le Forum des pays exportateurs de gaz jeudi à Doha

La 18ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) se tiendra jeudi 17 novembre à Doha (Qatar), à laquelle prendra part le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a indiqué mercredi ce ministère dans un communiqué. Les pays membres examineront essentiellement, lors de cette réunion, le projet de stratégie à long terme du GECF, l'évolution des marchés gazier et pétrolier ainsi que des questions organiques, précise la même source. Le Forum, qui est une organisation internationale gouvernementale, regroupe 12 pays membres (Algérie, Bolivie, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinidad et Tobago et Venezuela) et cinq pays observateurs (Norvège, Pays-Bas, Oman, Kazakhstan et Pérou).