L'Algérie soutient l'Arabie saoudite dans la lutte antiterroriste

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué mercredi à Ryadh que l'Algérie soutenait l'Arabie saoudite dans la lutte antiterroriste, affirmant que le peuple algérien fera barrage à tous ceux qui voudront attenter aux Lieux saints de l'Islam. M. Sellal a précisé à l'ouverture du Forum des opérateurs économiques algériens et saoudiens que le peuple algérien "n'hésitera pas à défendre les Lieux saints de l'Islam au Royaume d'Arabie saoudite en cas de menace terroriste". Après avoir souligné que les relations algéro-saoudiennes étaient "fortes et bonnes", le Premier ministre a émis le voeu que sa visite au Royaume d'Arabie saoudite imprime un "nouveau souffle" pour l'approfondissement et la diversification de la coopération entre les deux pays à la faveur de la "volonté commune" qui existe en la matière.