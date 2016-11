Poutine refuse l’accord avec la Cour pénale internationale

Le président Vladimir Poutine a signé un décret rejetant la participation de la Russie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), rapporte mercredi l'agence de presse Sputnik. La non ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) intervient, selon la même source, "après que la procureure générale de la CPI a assimilé hier mardi, la réunification de la Russie et de la Crimée survenue au printemps 2014 à un conflit armé entre Moscou et Kiev dans son rapport préliminaire".