Deux terroristes se rendent à Tamanrasset

Deux terroristes dénommés "B. Abdelkrim" dit "Abou Zaïd" et "F. Othmane" dit "Abou Naïm" se sont rendus mercredi aux autorités militaires de Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite des efforts fournis par les forces de l'ANP et les services de sécurité, 2 terroristes dénommés (B. Abdelkrim) dit (Abou Zaïd) et (F. Othmane) dit (Abou Naïm) se sont rendus, aujourd'hui 16 novembre 2016, aux autorités militaires en 6ème Région militaire à Tamanrasset", précise le MDN. Les deux terroristes étaient en possession, ajoute la même source, de " 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions".