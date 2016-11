Mozambique: 73 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Au moins 73 personnes ont été tuées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne jeudi dans l'ouest du Mozambique, selon un nouveau bilan communiqué par la radio publique. "Le bilan de l'incident est désormais de 73 morts", a annoncé Radio Moçambique, en citant les autorités de la province de Tete où a eu lieu le drame. Le précédent bilan, donné par le gouvernement mozambicain, faisait état d'au moins 43 morts et 110 blessés. Un précédent bilan, communiqué par le gouvernement mozambicain, faisait état d'au moins 43 morts et 110 blessés, parmi lesquels des personnes grièvement brûlées et des enfants. Des dizaines de cadavres carbonisés étaient éparpillés jeudi soir sur les lieux de l'accident dans une zone rurale, selon Radio Moçambique.