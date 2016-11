Les troupes nigérianes arrêtent 37 suspects de Boko Haram

Au moins 37 terroristes présumés du groupe Boko Haram ont été arrêtés par les troupes nigérianes dans les Etats de Lagos et d'Ogun dans le sud-ouest du pays au cours des 15 derniers mois, a indiqué un haut responsable nigérian. Les terroristes ont été arrêtés dans différentes parties des deux Etats, a affirmé le major-général Isidore Edet aux journalistes à Lagos, capitale économique de la nation. L'officier a indiqué que les troupes continueront à interpeller les suspects de Boko Haram et les remettront aux autorités compétentes. Les autorités nigérianes ont renforcé l'intelligence, la surveillance et la vigilance contre les extrémistes de Boko Haram. Alors que la bataille pour éradiquer Boko Haram fait rage, les troupes nigérianes ont fait des progrès plus remarquables.