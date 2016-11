Turquie: au moins 4 morts dans un accident minier

Au moins quatre trois personnes ont été tués dans l'effondrement, la nuit de jeudi à vendredi, d'une mine de cuivre dans la province de Siirt (Sud-est de la Turquie, ont rapporté des médias, citant les autorités locales. Douze autres mineurs sont bloqués, ont indiqué les mêmes sources, précisant que cet effondrement a été provoqué par un glissement de terrain à la suite de fortes précipitations. En mai 2014, le drame de la mine de charbon de Soma, pire catastrophe minière du pays, avait fait 301 morts et plus de 300 blessés. Cinq mois plus tard, 18 mineurs avaient péri après l'inondation d'une galerie d'une mine de charbon à 400 km au sud de la capitale Ankara.