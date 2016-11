La France abaisse sa prévision de croissance pour 2016

La France a abaissé sa prévision de croissance de l'économie en 2016 de 1,5% à 1,4%, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin. "Je pense que c'est 1,4%. C'est en tout cas le chiffre que nous retiendrons pour cette année comme hypothèse", a déclaré M. Sapin à des médias locaux. Mais cet abaissement ne remet pas en cause l'objectif de réduction du déficit public à 3,3% du PIB cette année. Dans un avis au gouvernement rendu public vendredi, le Haut conseil des finances publiques (HCFP), organe indépendant chargé d'évaluer la crédibilité des prévisions budgétaires du gouvernement, a jugé le nouvel objectif de croissance "atteignable", et celui de déficit "réaliste". Il a souligné que ce dernier restait conditionné "à une stricte gestion des dépenses en fin d'année".