Turquie: plus de 20.000 militaires limogés

Plus de 20.000 militaires turcs ont été limogés dans le cadre de l'enquête sur l'organisation du prédicateur Fethullah Gülen (FETO) depuis la tentative de coup d'Etat avortée du 15 juillet dernier, ont rapporté vendredi des médias, citant le ministre turc de la Défense, Fikri Isik. "Sur les 20.088 militaires limogés, 3.665 étaient des soldats et 16.423 des étudiants d'académies militaires", a précisé M. Isik lors d'une réunion parlementaire à Ankara. "En outre, 2.855 soldats supplémentaires sont visés par une enquête pour des accusations similaires", a rapporté le quotidien turc Hürriyet Daily News. Fethullah Gülen, prédicateur vivant aux Etats-Unis, est accusé par le gouvernement turc d'avoir fomenté une tentative de coup d'Etat le 15 juillet dernier qui a fait au moins 241 morts et plus de 2.000 blessés.