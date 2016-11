Grèce : nuit de tension dans un camp de migrant

Des engins incendiaires ont été lancés dans la nuit de jeudi à vendredi sur un camp de migrants de Chios, et deux volontaires agressés, pour la deuxième nuit consécutive d'incidents sur cette île où s'entassent migrants et réfugiés, a rapporté l'agence de presse grecque Ana. Selon l'Ana, les attaques incendiaires ont détruit deux tentes et provoqué dans la nuit la fuite hors du camp de Souda, situé près du centre du chef-lieu de l'île, de quelque 150 résidents, pour la plupart des familles. Deux volontaires proréfugiés ont aussi été agressés près du camp par un groupe d'une trentaine de personnes, et ont été hospitalisés, a ajouté l'Ana.