Tunisie: croissance faible au troisième trimestre

La croissance en Tunisie a quasiment stagné au troisième trimestre à 0,2% par rapport au trimestre précédent, a indiqué vendredi l'Institut national de la statistique (INS). Sur un an, la hausse atteint 1,3%, en deçà des prévisions officielles. Le taux de chômage a connu en revanche un léger mieux, à 15,5% (-0,1 point), mais reste élevé pour les femmes (23,2%) et parmi les diplômés de l'enseignement supérieur (31,9%, en hausse de 1,4 point). Le pays est confronté à une situation économique et sociale délicate et accueillera à la fin du mois une conférence internationale des investisseurs pour tenter de relancer l'activité du secteur privé.