Prisons: lourd réquisitoire du Conseil de l'Europe contre la Belgique

Le Conseil de l'Europe a condamné les conditions de détention "inhumaines et dégradantes" provoquées par le long conflit social dans les prisons en Belgique au printemps 2016 et a une nouvelle fois demandé l'instauration d'un service garanti dans un rapport rendu public vendredi. Les arrêts de travail des personnels pénitentiaires ont duré près de deux mois, de fin avril au 24 juin, et ont "durement affecté les conditions de vie des personnes détenues", souligne le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe après une visite effectuée du 7 au 9 mai par trois de ses membres dans 4 des 34 prisons du royaume.