Trump a choisi son ministre de la Justice et le chef de la CIA

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a décidé de confier le ministère de la Justice au sénateur Jeff Sessions, et a également choisi le patron de l'agence de renseignements CIA ainsi que son conseiller à la sécurité nationale, ont rapporté vendredi des médias américains. M. Sessions, 69 ans, est très remonté contre l'immigration illégale, l'un des principaux thèmes de campagne de M. Trump qui a promis d'expulser les 11 millions de clandestins qui se trouveraient aux Etats-Unis. Natif du sud des Etats-Unis, il a représenté l'Alabama au Sénat à partir de 1997 et s'y est illustré durant les présidences de George W. Bush et Barack Obama en s'opposant à plusieurs projets de régularisation de sans-papiers. Il a provoqué une controverse pour des propos racistes tenus il y a plusieurs décennies.