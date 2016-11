Le pétrole ouvre en légère hausse à New York

Les cours pétroliers ouvraient vendredi en légère hausse à New York peu, restant tiraillés entre les effets négatifs de la force du dollar et l'espoir de mesures imminentes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour abaisser son offre. Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, montait de six cents à 45,48 dollars sur le contrat en livraison de décembre au New York Mercantile Exchange (Nymex). "Il y a deux éléments que le marché surveille attentivement: les discussions au sein de l'Opep, qui sont de nature à le faire monter, et la force du dollar, qui le fait baisser", a résumé Carl Larry, de Frost & Sullivan.