11 blessés dans un affaissement de terrain à Ben Aknoun

Onze personnes ont été blessées vendredi soir à Ben Aknoun suite à la chute de cinq voitures dans un profond fossé provoqué par un affaissement de terrain survenu sur une voie de l'autoroute Ben Aknoun-Zéralda, a indiqué la Protection civile dans un bilan définitif. "Le bilan définitif de l'affaissement de terrain survenu vendredi soir à Ben Aknoun est de onze blessés (6 hommes et 5 femmes)", a affirmé le colonel Farouk Achour. Un précédent bilan faisait état de 6 blessés (5 hommes et une femme). L'affaissement de terrain survenu à 21H06 sur la voie menant vers Zéralda de l'autoroute Ben Aknoun-Zéralda a provoqué un fossé d'une profondeur de 4 mètres et d'une largeur de six mètres, dans lequel cinq voitures ont chuté. Les blessés étaient tous évacués aux Centres hospitalo-universitaires de Beni Messous et de Ben Aknoun et Salim Zmerli, a pour sa part indiqué le directeur de la Protection civile de la wilaya d'Alger, Mohamed Tigherstine.