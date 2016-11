Le Parlement catalan réaffirme son soutien à la cause sahraouie

La présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, a réaffirmé vendredi le soutien du parlement à la cause sahraouie et à tous les peuples qui souffrent actuellement sous la colonisation. Mme Forcadell qui a reçu vendredi après midi au siège du parlement, un groupe de députés italiens, belges, sud africains, algériens et espagnoles, conduit par le président du Conseil national sahraoui, Khatri Edouh et participant à la 41ème édition de l'Eucoco a réitéré son soutien à la juste cause sahraouie. Elle a précisé que cela s'est traduit par une déclaration institutionnelle transmise en juillet dernier à l'Organisation des Nations unies l’invitant à régler le conflit dans le Sahara Occidental en appliquant les résolutions prévoyant l’organisation d’un référendum d’autodétermination afin de permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir de façon démocratique et libre.