La production pétrolière du Norvège en hausse

La production pétrolière du Norvège a atteint 1,714 million de barils par jour (Mbj) en octobre contre 1,397 Mbj en septembre, selon un communiqué de la Direction norvégienne du pétrole. Cette production représente 4% de plus qu'en octobre 2015 et 10% de plus que les prévisions officielles, a expliqué la même source. Par ailleurs, les ventes de gaz naturel ont bondi à 10,8 milliards de m3 sur l'ensemble du mois contre seulement 6,3 milliards de m3 en septembre, ajoute la Direction du pétrole.