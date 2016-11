Arabie saoudite: un policier tué par balle

Un policier saoudien a été tué par balle samedi avant l'aube dans l'est du royaume, a annoncé un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le policier, relevant d'une unité de protection des installations publiques, a été mortellement touché par "des tirs d'inconnus" lorsqu'il sortait de sa voiture dans un quartier résidentiel du nord-ouest de Dammam, grande ville de la province Orientale, a précisé le porte-parole. Cité par l'agence officielle SPA, il a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour identifier les auteurs de l'attaque et leurs motivations. Il s'agit de la troisième attaque en deux mois à Dammam: deux policiers avaient été abattus dans les mêmes circonstances le 24 octobre et deux autres le 18 septembre. A Qatif, dans la même région, un policier avait été abattu le 17 août par des inconnus, devenant le cinquième membre des forces de l'ordre à être tué depuis janvier dans cette ville.