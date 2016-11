Optimisme à l'OPEP et dans d'autres pays producteurs

Le ministre de l'Energie, Noureddine Bouterfa, s'est dit satisfait des résultats ayant sanctionné la réunion consultative qui a regroupé vendredi à Doha des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des pays non membres. Il a déclaré qu'il était, à l'instar de tous les pays participants, optimiste quant à la concrétisation de l'accord d'Alger sur le gel de la production lors de la réunion de l'organisation prévue à Vienne le 30 novembre prochain. Dans une déclaration à la presse, en marge de la réunion, le ministre de l'Energie a indiqué que les "11 pays membres de l'OPEP sont convenus vendredi de soutenir et de mettre en oeuvre l'accord d'Alger qui prévoit de réduire la production à 32,5 millions de barils par jour", précisant que la rencontre de Doha visait à préparer la prochaine réunion de Vienne.