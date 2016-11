Le salaire moyen algérien estimé à 39.200 DA en 2015

Le salaire net moyen mensuel a été globalement de 39.200 DA en 2015 à raison de 54.700 DA dans le secteur public contre 32.100 DA dans le privé, a-t-on appris auprès de l'Office national des statistiques (ONS). En 2015, le salaire net moyen mensuel a ainsi évolué de 3,8% par rapport à l'année 2014 durant laquelle il était de 37.800 DA, sachant que le salaire net moyen est composé du salaire brut diminué des différentes retenues (IRG, sécurité sociale et retraite). Ces chiffres sont issus d'une enquête annuelle sur les salaires menée par l'ONS auprès de 581 entreprises publiques et de 252 entreprises privées de 20 salariés et plus (hors administration et agriculture).