Batna : le gaz toxique tue six personnes d'une même famille

Six personnes d’une même famille ont trouvé la mort samedi dans leur domicile au village Taka dans la commune de Seriana, wilaya de Batna, aprés avoir été intoxiquées par les émanations de monoxyde de carbone, ont indiqué à l’APS les services de la Protection civile. Selon la même source, une mère, âgée de 34 ans et ses 5 enfants âgés entre 2 mois et 6 ans dont 2 jumelles, âgées de 2 ans, ont péri dans cet accident. Le responsable de la communication et de l’information de la Protection civile, Zouhir Nekaâ, a indiqué que les membres de cette famille étaient déjà morts à l’arrivée des éléments de la Protection civile, soulignant que le décès était causé par une fuite de gaz provenant d’un réchaud.