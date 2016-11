Plus de 4.600 migrants morts en Méditerranée en dix mois

Un total de 4.636 migrants ont péri en Méditerranée depuis le début de l'année en cours alors qu'ils tentaient de rallier l'autre rive du Bassin, soit 1.000 de plus que sur toute l'année 2015, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon un porte-parole de l'agence onusienne, Leonard Doyle, pas moins de 365 migrants sont morts noyés cette semaine en tentant de gagner les côtes italiennes. "C'est vraiment une catastrophe qui se déroule aux yeux de tous", a-t-il déploré, précisant que durant la semaine écoulée, six embarcations au moins ont chaviré. Les victimes étaient notamment originaires de pays d'Afrique de l'Ouest : Gambie, Ghana, Mali, Nigeria et Sénégal.