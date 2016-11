Des produits électroménagers Algériens en Mauritanie

Des produits électroménagers et électroniques algériens ont fait pour la première fois leur apparition sur le marché mauritanien avec l'inauguration vendredi à Nouakchott d'un showroom dans le cadre de la promotion des exportations nationales hors hydrocarbures. Des produits électroménagers et électroniques du groupe Condor viennent ainsi renforcer l'éventail des produits algériens disponibles sur le marché mauritanien, lesquels malgré leur nombre réduit (pâtes, boissons et dattes) ont réussi a acquérir une notoriété grâce à leur qualité et leurs prix compétitifs.