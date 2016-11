Pays-Bas: 166 arrestations lors d'une manifestation

Cent soixante-six manifestants au visage masqué ont été arrêtés samedi à La Haye lors d'une manifestation "contre la violence policière et l'oppression par le gouvernement", a indiqué la police néerlandaise. Environ 200 personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville dans le cadre de la manifestation "Fight Repression", organisée sous le slogan "Stop à la répression contre les antifascistes et les anarchistes", selon le site Internet de l'événement. "Au début de la manifestation, de nombreux manifestants avaient couvert leurs visages de foulards, de capuches et de lunettes de soleil", a expliqué la police dans un communiqué. Or, la ville avait autorisé l'événement à condition notamment que les visages soient découverts.