Le Ghana lance une alerte à la dengue

Le Ghana a annoncé samedi avoir lancé une alerte à la dengue après avoir reçu une notification et alerte sur l'épidémie de fièvre de la dengue au Burkina Faso voisin, de la part du Bureau de l'Organisation de la santé dans le pays. Dans un communiqué signé par Kofi Asemanyi-Mensah, directeur régional adjoint de la santé publique, le Service sanitaire du Ghana (SGH) demande aux établissements de santé de rester vigilants, de renforcer la surveillance et d'actualiser leurs plans de préparation et d'intervention contre la dengue et d'autres épidémies. Il a indiqué que les échantillons de sang particulièrement des cas suspects devraient être envoyés dans le paquet à triple protection à l'Institut commémoratif de Noguchi pour la recherche médicale (NMIMR) à l'université du Ghana à Accra pour les analyses au laboratoire.