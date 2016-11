Les Sud-coréens exigent la démission de leur présidente

La présidente sud-coréenne Park Geun-Hye, accusée d'avoir joué un "rôle considérable" dans un scandale de corruption à l'origine d'importantes manifestations pour exiger sa démission, est désormais soupçonnée par le parquet de "collusion". "Sur la foi des indices rassemblés à ce stade, nous (...) estimons que la présidente a joué un rôle considérable de collaboration dans les nombreux chefs d'accusation impliquant les (trois) personnes", avait annoncé le chef des enquêteurs Lee Young-Ryeol, en référence à l'amie et à deux ex-conseillers de la présidente. En dépit des ses excuses publiques, la position de la présidente sud-coréenne Park Geun-Hye est devenue, à un an de la fin de son mandat, un peu plus précaire.