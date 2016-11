Au moins 21 morts dans des heurts tribaux en Libye

Au moins 21 personnes ont été tuées et une centaines d'autres blessées en quatre jours de combats entre deux tribus rivales dans la ville de Sebha, dans le sud de la Libye, a rapporté la presse dimanche, citant une source médicale. Les affrontements opposent la tribu des Awled Souleiman à celle des Guedadfa à laquelle appartenait l'ancien dirigeant déchu Maâmmar El-Gueddafi. Le bilan de 21 morts et d'une centaine de blessés concerne seulement les membres de la tribu Awled Souleiman, a indiqué un des responsables du Centre médical de Sebha, Nasser al-Jehimi. Les raisons du conflit demeurent floues, mais selon des médias libyens et les réseaux sociaux, les heurts ont éclaté jeudi après qu'un singe appartenant à un membre d'une des deux tribus aurait agressé une écolière dont la famille est issue du camp rival.