Les cours du pétrole à la hausse en Asie

Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse lundi en Asie, les investisseurs se montrant plus optimistes quant aux chances de parvenir à un accord réel pour réduire la production mondiale. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se réunissent le 30 novembre à Vienne pour mettre en oeuvre le compromis forgé fin septembre dans le but d'enrayer la surproduction de pétrole, qui plombe les prix depuis plus de deux ans. Samedi, le ministre iranien du pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, s'est dit optimiste quant à la capacité de l'Opep de se mettre d'accord. Interrogé sur un montant du baril qui pourrait à la fois bénéficier aux producteurs et aux consommateurs, le ministre a indiqué que les membres de l'Opep visaient un prix du baril compris entre 55 et 65 dollars.