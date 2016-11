France : Fillon prend option la présidentielle

Contre toute attente, le premier tour de la primaire de la droite française pour l’élection présidentielle de mai 2017 a surpris pratiquement tout le monde par la propulsion en pôle position de l’ancien Premier ministre François Fillon, le recalage du favori Alain Juppé au deuxième rang et la cuisante défaite de l’ancien président Nicolas Sarkozy. Cette première élection a montré, encore une fois, que les sondages ne faisaient pas les élections qui, contrairement aux résultats (Fillon 44.1%, Juppé 28.6% et Sarkozy 20.6%), avaient donné la qualification d’Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Finalement, le message de François Fillon, lors du dernier débat télévisé de jeudi, a su toucher la corde sensible des électeurs français, généralement à droite, pour faire le choix d’un représentant d’une droite traditionnelle, conservatrice et dont le rassemblement voulu par Juppé ne les a pas convaincu.