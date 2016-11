Un nouvel attentat déjoué en France

Sept individus, âgés de 29 à 37 ans, ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille et à Strasbourg, suite à une opération des services de sécurités, a indiqué lundi le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. L’opération antiterroriste, conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sous l’autorité de la justice, "a permis l’interpellation de sept individus âgés de 29 à 37 ans, de nationalités française, marocaine et afghane. Parmi eux, six étaient inconnus des services de renseignement et un ressortissant marocain, dont la résidence n’était pas en France, était signalé par un pays partenaire", a précisé le ministre français dans une déclaration à la presse à Paris, soulignant que l’aboutissement du travail de DGSI a mis en échec une action terroriste "envisagée de longue date sur notre sol".