Tentatives diplomatiques pour régler le conflit en Syrie

Des tentatives diplomatiques se sont succédées sans que celles-ci ne débouchent sur un consensus sur la manière de résoudre le conflit en Syrie, compromettant davantage l'action humanitaire sur laquelle doit se pencher lundi le Conseil de sécurité de l'ONU. La réunion du Conseil de sécurité, prévue dans l'après-midi, intervient au moment où des "divergences substantielles" subsistent entre le gouvernement syrien et l'ONU, et chaque partie y va de sa propre définion et établit que ces points de divergences se rapportaient sur deux sujets différents.