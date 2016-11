Colère contre un projet loi interdisant al Adhan à El Qods

Le "projet de loi" de l'occupant israélien, qui interdit al Adhan (appel à la prière) à El Qods occupée, a suscité une vague d'indignation dans les territoires palestiniens et dans le monde musulman, condamnant une mesure répressive de trop, contraire à la légalité internationale. Les autorités d'occupation qui tentent de rendre effectif ce projet de loi, prétextant que l'Adhan "dérange les juifs" qui vivent à proximité des mosquées, multiplient les stratagèmes destinés à réprimer les Palestiniens, et cette fois-ci, menace d'infliger une amende à quiconque n'appliquant pas les dispositions de ladite loi. Dimanche, une mosquée de la ville palestinienne Ellad, l'apprend à se dépens, et se voit condamner à payer une "amende de 200 dollars".