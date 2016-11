Le pétrole en baisse en Asie

Les cours pétroliers s'affichaient en légère baisse en Asie mercredi, hésitants au gré des signaux sur l'issue possible de la réunion prochaine de l'Opep et l'éventualité d'une réduction de la production. Vers 03h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, perdait six cents, à 47,97 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, également pour janvier, reculait de quatre cents, à 49,08 dollars. Après une réunion du comité technique de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), il apparaissait selon des analystes que les détails concrets de la réduction de la production annoncée par le cartel devaient encore être négociés, des membres comme l'Irak et l'Iran ayant réclamé des exemptions.