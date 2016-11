Plus de 68 000 Irakiens fuient Mossoul

Plus d'un mois après le début de l'offensive militaire à Mossoul, plus de 68 000 Irakiens ont fui cette ville et les districts adjacents, a déclaré mardi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, citant l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). "Au cours des quatre dernières années, a indiqué l'OIM, le nombre total des personnes déplacées a augmenté de plus de 8 300 personnes,'' a dit M. Dujarric lors de son point de presse quotidien au siège de l'Organisation. "Alors que les combats progressent à l'intérieur des limites de la ville, de plus en plus de personnes ont dû quitter les quartiers centraux du sous-district de Mossoul.'' La majorité des personnes déplacées sont du district de Mossoul, et près de 98% d'entre elles résident actuellement dans la province de Ninive, a ajouté le porte-parole.