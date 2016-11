Un terroriste se rend à In Amenas

Le terroriste, dénommé "H. Ali" dit Ali Bouamama, s'est rendu mardi aux autorités sécuritaires au niveau du secteur opérationnel d'In Amenas dans le sud du pays, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire et ses services de sécurité, le terroriste dénommé +H. Ali+ dit Ali Bouamama s'est rendu, hier le 22 novembre 2016 aux autorités sécuritaires au niveau du secteur opérationnel d'In Amenas (4e RM) en sa possession un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions et une trousse médicale", précise la même source. Des détachements de l'ANP ont également arrêté 2 éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa et détruit un abri pour les terroristes à Tizi Ouzou (1e RM), ajoute le communiqué. "Ces résultats dénotent, encore une fois, l'efficacité de l'approche de l'Armée nationale populaire pour l'éradication définitive du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays, comme ils démontrent l'état de désespoir de ces criminels", souligne le MDN.