Tunisie: des avocats manifestent contre le projet de budget 2017

Près de 200 avocats ont manifesté mercredi devant le Parlement à Tunis pour protester contre le projet de budget 2017, dont les mesures de rigueur visant à lutter contre les déficits publics sont à l'origine de tensions sociales. En robe noire et munis de multiples banderoles, les avocats ont vivement dénoncé les dispositions fiscales du projet de loi de finance, adopté par le gouvernement et actuellement examiné par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). "L'administration financière (fiscale, ndlr) veut prendre des décisions spécifiques pour les avocats, ce que nous refusons catégoriquement", a dit à l'AFP Me Hatem Ben Lahmar, membre du conseil de l'ordre.