Bulgarie: échauffourées dans le principal camp de migrants

Quatorze policiers ont été blessés et plus de 200 migrants interpellés après que des échauffourées eurent éclaté jeudi dans le principal camp de migrants de Bulgarie à Harmanli (sud), a annoncé la police. "Le nombre des policiers blessés par des jets de pierres a atteint quatorze" jeudi soir, a déclaré Gueorgui Kostov, haut responsable du ministère de l'Intérieur, à la télévision publique BNT. "Plus de deux-cent migrants ont été interpellés", et il y en aura probablement d'autres, a-t-il ajouté. La police a utilisé deux canons à eau et des cartouches à blanc pour les repousser", a-t-il ajouté.