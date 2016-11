Le trafic automobile à Toronto est "un cauchemar sans fin"

Le trafic automobile dans toute l'agglomération de Toronto est "un cauchemar sans fin" et un accroissement des transports en commun doit permettre aux automobilistes "de sortir de leur véhicule", a indiqué le maire de la cinquième ville d'Amérique du nord, John Tory. "D'abord et avant tout, Toronto a besoin d'étendre son réseau de transport en commun", a déclaré M. Tory lors d'une conférence de presse, ajoutant que "le trafic automobile est un cauchemar sans fin et le premier objectif est de donner aux gens plus d'alternatives en matière de transport en commun et ainsi les faire sortir de leur véhicule". Péages sur deux autoroutes urbaines, nouvelles lignes de métro et de trains, nouveaux réseaux d'autobus: le plan dévoilé par la municipalité court sur les deux prochaines décennies. La mesure qui sera mise en oeuvre le plus rapidement porte sur la mise en place d'un péage sur deux des principales autoroutes qui permettent à des milliers de personnes de venir chaque jour travailler à Toronto.