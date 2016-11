Chine: le bilan de l'accident industriel s'alourdit à 74 morts

Le bilan de l'effondrement en Chine d'une plate-forme de chantier de 70 mètres de haut dans une centrale à charbon s'est alourdi à 74 morts, a annoncé vendredi des médias locaux. L'accident s'est produit jeudi matin dans une tour de refroidissement en construction de la centrale électrique de Fengcheng, dans la province du Jiangxi (centre). Le précédent bilan s'élevait jeudi soir à 67 morts et deux blessés. Parmi les 68 morts déjà identifiés, le plus jeune avait 23 ans et le plus âgé 53 ans, a rapporté l'agence Chine-Nouvelle. Les opérations de secours se poursuivaient vendredi matin.