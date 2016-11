Un accord de l'Opep est possible si la Russie y adhère

Le PDG du groupe pétrolier français Total, Patrick Pouyanné, a estimé possible qu'un accord sur une limitation de la production pétrole soit conclu lors de la réunion de l'Opep à Vienne le 30 novembre, à condition que la Russie y adhère. "Je pense aujourd'hui qu'il y a une dynamique vers un accord", a déclaré Patrick Pouyanné lors d'un forum énergétique tenu jeudi à Paris. "Maintenant, ça ne sera possible que si les pays non Opep, et donc la Russie, participent à l'accord parce que l'Opep - l'Arabie (saoudite) - ne prendra pas sur elle toute seule un accord si la Russie n'y participe pas", a-t-il ajouté.