Les maliens votent pour les communales

Le taux de participation aux élections communales tenues dimanche dernier au Mali est de près de 60%, selon le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l'Etat, qui se dit satisfait de l'organisation du scrutin. "Malgré les violences et les menaces terroristes sur les électeurs de plusieurs circonscriptions, le taux de participation avoisine les 60%. Ce taux doit être relativisé à cause des chiffres de la capitale qui se situent autour de 20% et sans oublier les localités du nord où le vote a été perturbé", a expliqué le ministère. En 5e région, la mobilisation lors du scrutin tourne autour de 30 % pour le cercle de Mopti et 54% pour le cercle de Bankass. A Gao, le taux enregistré dans le cercle varie entre 46 et 56% notamment à Bourem.