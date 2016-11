L'UE exhortée à respecter la souveraineté du peuple sahraoui

L'eurodéputé espagnol, Florent Marcellesi a interpellé vendredi le gouvernement de son pays et la Commission européenne sur la nécessité de veiller au respect au Sahara occidental du principe selon lequel les ressources naturelles, conformément au droit international, doivent être exploitées au nom et dans l'intérêt de la population sahraouie. Dans une lettre adressée au commissaire européen à l'énergie et au climat, Miguel Arias Canete et une autre au ministre espagnol de l'énergie, Alvaro Nadal, le député européen s'est interrogé sur les mesures prises par son pays et par l'UE pour s'assurer que l'énergie qui sera importée du Maroc, conformément à un accord signé récemment entre les deux parties, ne provient pas, en réalité, du Sahara occidental, inscrit sur la liste des territoires non-autonomes de l'ONU depuis 1963.