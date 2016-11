Burkina Faso: les militaires peuvent entrer au gouvernement

L'Assemblée nationale du Burkina Faso a voté une loi autorisant les militaires à accéder à des postes de responsabilité dans le gouvernement, ont rapporté vendredi des médias. Le Parlement a adopté cette loi jeudi au moment où des activistes de la société civile demandent aux autorités de confier les ministères de la sécurité et de la défense à des "spécialistes". "Les militaires sont des citoyens à part entière. Ils ont des qualifications énormes et on peut faire appel à un militaire qui a des compétences avérées pour résoudre un problème dans un gouvernement ou dans l'administration sans pour autant qu'il s'affilie à un parti politique", a défendu devant le parlement le député Halidou Sanfo.