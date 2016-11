Au moins 36 morts dans une collision de trains en 'Iran

Au moins 36 personnes ont été tuées et 98 autres blessées vendredi dans une collision entre deux trains dans la province iranienne de Semnan (nord), a rapporté l'agence de presse Fars citant un nouveau bilan. L'accident s'est produit à la gare de Haft-Khan située entre les villes de Semnan et Damghan à 07h45 heure locale (0415 GMT). Un précédent bilan faisait état de 31 morts. Deux wagons ont pris feu dans la collision, et la plupart des blessés ont été grièvement brûlés, a indiqué le directeur du Centre des urgences du pays, Pir Hossein Kolivand, cité par Fars.