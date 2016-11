Les cours du pétrole ouvrent en baisse à New York

Les cours du pétrole ont ouvert en baisse vendredi à New York, à l'approche de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) qui devrait finaliser un accord sur une réduction de l'offre. Le cours du baril de "light sweet crude" (WTI) concédait 71 cents à 47,25 dollars sur le contrat pour livraison en janvier au New York Mercantile Exchange (Nymex). Le prochain sommet de l'Opep qui se tiendra le 30 novembre à Vienne est au centre de toutes les interrogations, puis que l'organisation devrait finaliser un difficile accord de réduction de la production. Après des déclarations rassurantes de l'Irak plus tôt dans la semaine, les inquiétudes des investisseurs se portent maintenant sur la position d'autres pays producteurs.