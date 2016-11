Lutte antiterroriste: un canon artisanal détruit à Bejaia

Un canon artisanal a été détruit, jeudi à Sidi Aïch, dans la wilaya de Bejaia, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a détruit, le 24 novembre 2016, un canon artificiel à Sidi Aïch, wilaya de Bejaia (5ème Région militaire)", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP a saisi à Bechar (3ème RM) "5,5 kilogrammes de kif traité et arrêté 4 narcotrafiquants, tandis qu’un autre détachement a saisi à In Guezzam (6ème RM) un véhicule tout-terrain et 5 détecteurs de métaux", ajoute le communiqué du MDN.