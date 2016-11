Le Wisconsin va recompter ses voix pour la présidentielle américaine

L'écologiste Jill Stein, ex-candidate indépendante à la Maison Blanche a officiellement soumis vendredi une demande pour recompter les voix de l'élection présidentielle américaine dans le Wisconsin, une opération qui débutera selon elle "la semaine prochaine". Jill Stein entend également demander un nouveau calcul des voix en Pennsylvanie et dans le Michigan, deux autres Etats très disputés qui ont basculé en faveur du président élu Donald Trump le 8 novembre. La commission électorale du Wisconsin, dans le nord des Etats-Unis, a confirmé se "préparer à recompter les votes" conformément à la requête de l'ancienne candidate du Green Party. Cette dernière a assuré vendredi sur Twitter que le recomptage "commencera la semaine prochaine". De son côté, la commission affirme que ce nouveau décompte devra prendre fin le 13 décembre au plus tard. La commission dit encore calculer la somme dont le parti écologiste devra s'acquitter pour cette opération. L'ex-candidate verte affirmait vendredi matin sur son site avoir levé plus de 4,8 millions de dollars, sur les 7 millions nécessaires pour financer un nouveau décompte dans ces trois Etats-clés.