Koweït: début des élections parlementaires

Les bureaux de vote ont ouvert samedi à 08H00 (05H00 GMT) au Koweït pour des élections législatives anticipées. Le scrutin, prévu pour durer 12 heures, met en compétition 293 candidats, dont 14 femmes, pour 50 sièges au Parlement. Ces élections anticipées font suite à la dissolution le 16 octobre du Parlement, provoquée par une dispute entre des députés et le gouvernement sur des mesures d'austérité et, en particulier, l'augmentation des prix des produits pétroliers. Le scrutin se déroule dans 100 bureaux de vote établis dans des écoles, avec des espaces distincts pour les hommes et pour les femmes. Le ministère de l'Intérieur a mobilisé des milliers de policiers.