Pakistan : deux soldats tués et 14 blessés dans un attentat

Au moins deux soldats de l'armée pakistanaise ont été tués et 14 autres blessés dans un attentat à l'explosif survenu dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé samedi l'armée. "Quatre individus lourdement armés ont tenté d'entrer dans le camp de Ghalani vers 6h heure locale et ont attaqué une mosquée où un grand nombre de recrues étaient également présentes", a indiqué l'armée pakistanaise dans un communiqué. Equipés de vestes explosives, ils ont ouvert le feu et ont tenté d'entrer dans la mosquée", précise le texte. "Les forces de sécurité ont encerclé les assaillants et les ont tous tués. Deux d'entre eux se sont fait exploser alors que deux autres ont été tués par balle, évitant une grande catastrophe", conclut le communiqué.