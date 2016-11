Gorbatchev rend hommage à Castro

L'ex-dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a rendu hommage samedi au père de la Révolution cubaine Fidel Castro, décédé à 90 ans, estimant qu'il avait pu "fortifier" son pays et résister au blocus américain. "Fidel a résisté et a fortifié son pays au cours du blocus américain le plus dur, quand il y avait une pression monumentale sur lui et il a pu (...)mener son pays sur la voie du développement indépendant", a affirmé le dernier dirigeant de l'URSS, cité par l'agence Interfax. Fidel Castro restera toujours "un grand homme politique", qui a laissé "une profonde empreinte dans l'histoire de l'humanité", a encore ajouté M. Gorbatchev.